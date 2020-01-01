Токеномика Bitci Bonk (BBK) Откройте для себя ключевую информацию о Bitci Bonk (BBK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitci Bonk (BBK) BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem. Официальный сайт: https://www.bitcibonk.com Купить BBK сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitci Bonk (BBK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitci Bonk (BBK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,14K $ 32,14K $ 32,14K Общее предложение: $ 777,78M $ 777,78M $ 777,78M Оборотное предложение: $ 777,78M $ 777,78M $ 777,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,14K $ 32,14K $ 32,14K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitci Bonk (BBK)

Токеномика Bitci Bonk (BBK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitci Bonk (BBK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBK, изучите текущую цену BBK!

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