Токеномика Bio Acceleration (BIO/ACC) Откройте для себя ключевую информацию о Bio Acceleration (BIO/ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bio Acceleration (BIO/ACC) The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Официальный сайт: https://bioacc.meme/ Купить BIO/ACC сейчас!

Токеномика и анализ цен Bio Acceleration (BIO/ACC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bio Acceleration (BIO/ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34.25K $ 34.25K $ 34.25K Общее предложение: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M Оборотное предложение: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34.25K $ 34.25K $ 34.25K Исторический максимум: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bio Acceleration (BIO/ACC)

Токеномика Bio Acceleration (BIO/ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bio Acceleration (BIO/ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIO/ACC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIO/ACC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIO/ACC, изучите текущую цену BIO/ACC!

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