Токеномика BinStarter (BSR) Откройте для себя ключевую информацию о BinStarter (BSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BinStarter (BSR) BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol. Официальный сайт: https://binstarter.ai Whitepaper: https://docs.binstarter.io/whitepaper/wp2 Купить BSR сейчас!

Токеномика и анализ цен BinStarter (BSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BinStarter (BSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 685,87K $ 685,87K $ 685,87K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 37,60M $ 37,60M $ 37,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Исторический максимум: $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 Исторический минимум: $ 0,01787209 $ 0,01787209 $ 0,01787209 Текущая цена: $ 0,01824123 $ 0,01824123 $ 0,01824123 Узнайте больше о цене BinStarter (BSR)

Токеномика BinStarter (BSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BinStarter (BSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSR, изучите текущую цену BSR!

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