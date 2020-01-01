Токеномика Bill the Bear (BILL) Откройте для себя ключевую информацию о Bill the Bear (BILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bill the Bear (BILL) MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month. Официальный сайт: https://www.billthebear.com/ Купить BILL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bill the Bear (BILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bill the Bear (BILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,46K $ 25,46K $ 25,46K Общее предложение: $ 888,89B $ 888,89B $ 888,89B Оборотное предложение: $ 888,89B $ 888,89B $ 888,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,46K $ 25,46K $ 25,46K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bill the Bear (BILL)

Токеномика Bill the Bear (BILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bill the Bear (BILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BILL, изучите текущую цену BILL!

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