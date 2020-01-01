Токеномика Big Back Bitcoin (BBBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Big Back Bitcoin (BBBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Back Bitcoin (BBBTC) Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation. Официальный сайт: https://bigbackbitcoin.com/ Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081 Купить BBBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Back Bitcoin (BBBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Back Bitcoin (BBBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 908,35K $ 908,35K $ 908,35K Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,00032439 $ 0,00032439 $ 0,00032439 Исторический минимум: $ 0,00000457 $ 0,00000457 $ 0,00000457 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Big Back Bitcoin (BBBTC)

Токеномика Big Back Bitcoin (BBBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Back Bitcoin (BBBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBBTC, изучите текущую цену BBBTC!

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