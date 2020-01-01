Токеномика BiFi (BIFI) Откройте для себя ключевую информацию о BiFi (BIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BiFi (BIFI) BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Официальный сайт: https://bifi.finance/ Купить BIFI сейчас!

Токеномика и анализ цен BiFi (BIFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BiFi (BIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Общее предложение: $ 998,21M $ 998,21M $ 998,21M Оборотное предложение: $ 584,85M $ 584,85M $ 584,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Исторический максимум: $ 0,297469 $ 0,297469 $ 0,297469 Исторический минимум: $ 0,00115248 $ 0,00115248 $ 0,00115248 Текущая цена: $ 0,00200585 $ 0,00200585 $ 0,00200585 Узнайте больше о цене BiFi (BIFI)

Токеномика BiFi (BIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BiFi (BIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIFI, изучите текущую цену BIFI!

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