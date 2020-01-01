Токеномика BIDZ Coin (BIDZ) Откройте для себя ключевую информацию о BIDZ Coin (BIDZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIDZ Coin (BIDZ) BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Официальный сайт: https://bidz.store Купить BIDZ сейчас!

Токеномика и анализ цен BIDZ Coin (BIDZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIDZ Coin (BIDZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,10M $ 4,10M $ 4,10M Общее предложение: $ 13,85B $ 13,85B $ 13,85B Оборотное предложение: $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,25M $ 19,25M $ 19,25M Исторический максимум: $ 0,096685 $ 0,096685 $ 0,096685 Исторический минимум: $ 0,00010559 $ 0,00010559 $ 0,00010559 Текущая цена: $ 0,00139023 $ 0,00139023 $ 0,00139023 Узнайте больше о цене BIDZ Coin (BIDZ)

Токеномика BIDZ Coin (BIDZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIDZ Coin (BIDZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIDZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIDZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIDZ, изучите текущую цену BIDZ!

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