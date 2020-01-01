Токеномика BIDZ Coin (BIDZ)

Токеномика BIDZ Coin (BIDZ)

Откройте для себя ключевую информацию о BIDZ Coin (BIDZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

Официальный сайт:
https://bidz.store

Токеномика и анализ цен BIDZ Coin (BIDZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIDZ Coin (BIDZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,10M
$ 4,10M$ 4,10M
Общее предложение:
$ 13,85B
$ 13,85B$ 13,85B
Оборотное предложение:
$ 2,95B
$ 2,95B$ 2,95B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,25M
$ 19,25M$ 19,25M
Исторический максимум:
$ 0,096685
$ 0,096685$ 0,096685
Исторический минимум:
$ 0,00010559
$ 0,00010559$ 0,00010559
Текущая цена:
$ 0,00139023
$ 0,00139023$ 0,00139023

Токеномика BIDZ Coin (BIDZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BIDZ Coin (BIDZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIDZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIDZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIDZ, изучите текущую цену BIDZ!

Прогноз цены BIDZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.