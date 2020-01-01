Токеномика Biaoqing TRON (BIAO) Откройте для себя ключевую информацию о Biaoqing TRON (BIAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Biaoqing TRON (BIAO) A memecoin of the biggest meme in China known as Biaoqing, deployed and created on the Chinese chain of Justin Sun; Tron. A panda that represents different facial expressions - 'biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. Biaoqing represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this panda meme has not only in China but also world-wide. Официальный сайт: https://biaoqingtron.xyz/ Купить BIAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Biaoqing TRON (BIAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biaoqing TRON (BIAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,30K $ 59,30K $ 59,30K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,30K $ 59,30K $ 59,30K Исторический максимум: $ 0,00591915 $ 0,00591915 $ 0,00591915 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Biaoqing TRON (BIAO)

Токеномика Biaoqing TRON (BIAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Biaoqing TRON (BIAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIAO, изучите текущую цену BIAO!

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