Токеномика BIAO on SOL (BIAO)

Токеномика BIAO on SOL (BIAO)

Откройте для себя ключевую информацию о BIAO on SOL (BIAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BIAO on SOL (BIAO)

Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time.

Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.

Официальный сайт:
https://biaotoken.com/

Токеномика и анализ цен BIAO on SOL (BIAO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIAO on SOL (BIAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 943,90K
$ 943,90K$ 943,90K
Общее предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
Оборотное предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 943,90K
$ 943,90K$ 943,90K
Исторический максимум:
$ 0,058357
$ 0,058357$ 0,058357
Исторический минимум:
$ 0,00020199
$ 0,00020199$ 0,00020199
Текущая цена:
$ 0,00094337
$ 0,00094337$ 0,00094337

Токеномика BIAO on SOL (BIAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BIAO on SOL (BIAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIAO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIAO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIAO, изучите текущую цену BIAO!

Прогноз цены BIAO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.