Токеномика BIAO on SOL (BIAO) Откройте для себя ключевую информацию о BIAO on SOL (BIAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIAO on SOL (BIAO) Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh. Официальный сайт: https://biaotoken.com/ Купить BIAO сейчас!

Токеномика и анализ цен BIAO on SOL (BIAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIAO on SOL (BIAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 943,90K $ 943,90K $ 943,90K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 943,90K $ 943,90K $ 943,90K Исторический максимум: $ 0,058357 $ 0,058357 $ 0,058357 Исторический минимум: $ 0,00020199 $ 0,00020199 $ 0,00020199 Текущая цена: $ 0,00094337 $ 0,00094337 $ 0,00094337 Узнайте больше о цене BIAO on SOL (BIAO)

Токеномика BIAO on SOL (BIAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIAO on SOL (BIAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIAO, изучите текущую цену BIAO!

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