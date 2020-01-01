Токеномика BFG Token (BFG) Откройте для себя ключевую информацию о BFG Token (BFG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BFG Token (BFG) BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Официальный сайт: https://betfury.com Купить BFG сейчас!

Токеномика и анализ цен BFG Token (BFG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BFG Token (BFG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,12M $ 9,12M $ 9,12M Общее предложение: $ 3,32B $ 3,32B $ 3,32B Оборотное предложение: $ 578,01M $ 578,01M $ 578,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,33M $ 52,33M $ 52,33M Исторический максимум: $ 0,0378077 $ 0,0378077 $ 0,0378077 Исторический минимум: $ 0,01019117 $ 0,01019117 $ 0,01019117 Текущая цена: $ 0,01577823 $ 0,01577823 $ 0,01577823 Узнайте больше о цене BFG Token (BFG)

Токеномика BFG Token (BFG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BFG Token (BFG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFG, изучите текущую цену BFG!

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