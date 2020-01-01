Токеномика Beni (BENI) Откройте для себя ключевую информацию о Beni (BENI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beni (BENI) Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets. Официальный сайт: https://benithedog.com/ Купить BENI сейчас!

Токеномика и анализ цен Beni (BENI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beni (BENI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 814,10K $ 814,10K $ 814,10K Общее предложение: $ 991,63M $ 991,63M $ 991,63M Оборотное предложение: $ 991,63M $ 991,63M $ 991,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 814,10K $ 814,10K $ 814,10K Исторический максимум: $ 0,00927137 $ 0,00927137 $ 0,00927137 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00082098 $ 0,00082098 $ 0,00082098 Узнайте больше о цене Beni (BENI)

Токеномика Beni (BENI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beni (BENI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BENI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BENI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BENI, изучите текущую цену BENI!

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