Токеномика Beincom (BIC) Откройте для себя ключевую информацию о Beincom (BIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beincom (BIC) Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Официальный сайт: https://www.beincom.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link Купить BIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Beincom (BIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beincom (BIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,67M $ 25,67M $ 25,67M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,77B $ 1,77B $ 1,77B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,50M $ 72,50M $ 72,50M Исторический максимум: $ 0,0422829 $ 0,0422829 $ 0,0422829 Исторический минимум: $ 0,01372222 $ 0,01372222 $ 0,01372222 Текущая цена: $ 0,01449898 $ 0,01449898 $ 0,01449898 Узнайте больше о цене Beincom (BIC)

Токеномика Beincom (BIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beincom (BIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIC, изучите текущую цену BIC!

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