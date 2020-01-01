Токеномика Behodler (EYE) Откройте для себя ключевую информацию о Behodler (EYE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Behodler (EYE) Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. Официальный сайт: https://behodler.io Купить EYE сейчас!

Токеномика и анализ цен Behodler (EYE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Behodler (EYE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,87K $ 76,87K $ 76,87K Общее предложение: $ 9,74M $ 9,74M $ 9,74M Оборотное предложение: $ 5,57M $ 5,57M $ 5,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,42K $ 134,42K $ 134,42K Исторический максимум: $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Исторический минимум: $ 0,0083679 $ 0,0083679 $ 0,0083679 Текущая цена: $ 0,01380599 $ 0,01380599 $ 0,01380599 Узнайте больше о цене Behodler (EYE)

Токеномика Behodler (EYE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Behodler (EYE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EYE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EYE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYE, изучите текущую цену EYE!

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