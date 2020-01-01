Токеномика BeffAI ($BEFFAI)

Токеномика BeffAI ($BEFFAI)

Откройте для себя ключевую информацию о BeffAI ($BEFFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BeffAI ($BEFFAI)

$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI.

BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements.

Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism

A C C E L E R A T E

Официальный сайт:
https://basedbeffai.ai/

Токеномика и анализ цен BeffAI ($BEFFAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeffAI ($BEFFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,45K
$ 53,45K$ 53,45K
Общее предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
Оборотное предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,45K
$ 53,45K$ 53,45K
Исторический максимум:
$ 0,00545427
$ 0,00545427$ 0,00545427
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BeffAI ($BEFFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BeffAI ($BEFFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BEFFAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BEFFAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BEFFAI, изучите текущую цену $BEFFAI!

Прогноз цены $BEFFAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.