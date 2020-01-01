Токеномика BeffAI ($BEFFAI) Откройте для себя ключевую информацию о BeffAI ($BEFFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BeffAI ($BEFFAI) $BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E Официальный сайт: https://basedbeffai.ai/ Купить $BEFFAI сейчас!

Токеномика и анализ цен BeffAI ($BEFFAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeffAI ($BEFFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,45K $ 53,45K $ 53,45K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,45K $ 53,45K $ 53,45K Исторический максимум: $ 0,00545427 $ 0,00545427 $ 0,00545427 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BeffAI ($BEFFAI)

Токеномика BeffAI ($BEFFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BeffAI ($BEFFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BEFFAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BEFFAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BEFFAI, изучите текущую цену $BEFFAI!

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