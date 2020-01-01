Токеномика Bedrock BTC (BRBTC)

Токеномика Bedrock BTC (BRBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Bedrock BTC (BRBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies.

With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

Официальный сайт:
https://www.bedrock.technology/

Токеномика и анализ цен Bedrock BTC (BRBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bedrock BTC (BRBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35.89M
$ 35.89M$ 35.89M
Общее предложение:
$ 341.45
$ 341.45$ 341.45
Оборотное предложение:
$ 341.45
$ 341.45$ 341.45
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35.89M
$ 35.89M$ 35.89M
Исторический максимум:
$ 111,063
$ 111,063$ 111,063
Исторический минимум:
$ 70,739
$ 70,739$ 70,739
Текущая цена:
$ 105,098
$ 105,098$ 105,098

Токеномика Bedrock BTC (BRBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bedrock BTC (BRBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRBTC, изучите текущую цену BRBTC!

Прогноз цены BRBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.