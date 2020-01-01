Токеномика Bedrock BTC (BRBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Bedrock BTC (BRBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bedrock BTC (BRBTC) brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Официальный сайт: https://www.bedrock.technology/ Купить BRBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Bedrock BTC (BRBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bedrock BTC (BRBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35.89M $ 35.89M $ 35.89M Общее предложение: $ 341.45 $ 341.45 $ 341.45 Оборотное предложение: $ 341.45 $ 341.45 $ 341.45 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35.89M $ 35.89M $ 35.89M Исторический максимум: $ 111,063 $ 111,063 $ 111,063 Исторический минимум: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Текущая цена: $ 105,098 $ 105,098 $ 105,098 Узнайте больше о цене Bedrock BTC (BRBTC)

Токеномика Bedrock BTC (BRBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bedrock BTC (BRBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRBTC, изучите текущую цену BRBTC!

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