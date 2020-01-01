Токеномика Bear Bull (BRB) Откройте для себя ключевую информацию о Bear Bull (BRB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bear Bull (BRB) BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Официальный сайт: https://bearbull.lol/ Whitepaper: https://bearbull.lol/ Купить BRB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bear Bull (BRB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bear Bull (BRB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 395,65K $ 395,65K $ 395,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 395,65K $ 395,65K $ 395,65K Исторический максимум: $ 0,01811855 $ 0,01811855 $ 0,01811855 Исторический минимум: $ 0,00387777 $ 0,00387777 $ 0,00387777 Текущая цена: $ 0,00395646 $ 0,00395646 $ 0,00395646 Узнайте больше о цене Bear Bull (BRB)

Токеномика Bear Bull (BRB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bear Bull (BRB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRB, изучите текущую цену BRB!

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