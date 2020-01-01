Токеномика BasisOS by Virtuals (BIOS) Откройте для себя ключевую информацию о BasisOS by Virtuals (BIOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BasisOS by Virtuals (BIOS) Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Официальный сайт: https://basisos.org/ Whitepaper: https://whitepaper.basisos.org/ Купить BIOS сейчас!

Токеномика и анализ цен BasisOS by Virtuals (BIOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BasisOS by Virtuals (BIOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 540,00M $ 540,00M $ 540,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,42M $ 5,42M $ 5,42M Исторический максимум: $ 0,03708567 $ 0,03708567 $ 0,03708567 Исторический минимум: $ 0,00367202 $ 0,00367202 $ 0,00367202 Текущая цена: $ 0,00542441 $ 0,00542441 $ 0,00542441 Узнайте больше о цене BasisOS by Virtuals (BIOS)

Токеномика BasisOS by Virtuals (BIOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BasisOS by Virtuals (BIOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIOS, изучите текущую цену BIOS!

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