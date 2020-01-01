Токеномика BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Токеномика BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Откройте для себя ключевую информацию о BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Unveiling next-gen AI agents

They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.

These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.

Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.

Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

Официальный сайт:
https://www.basehoundbot.com

Токеномика и анализ цен BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77,21K
$ 77,21K$ 77,21K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 936,01M
$ 936,01M$ 936,01M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 82,48K
$ 82,48K$ 82,48K
Исторический максимум:
$ 0,00192998
$ 0,00192998$ 0,00192998
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $HOUND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $HOUND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HOUND, изучите текущую цену $HOUND!

Прогноз цены $HOUND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.