Токеномика Based Monsta (MONSTA) Откройте для себя ключевую информацию о Based Monsta (MONSTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Monsta (MONSTA) A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Официальный сайт: https://basedmonsta.com Whitepaper: https://docs.monstacorp.com/ Купить MONSTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Monsta (MONSTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Monsta (MONSTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 407,84K $ 407,84K $ 407,84K Общее предложение: $ 9,76B $ 9,76B $ 9,76B Оборотное предложение: $ 9,20B $ 9,20B $ 9,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 432,92K $ 432,92K $ 432,92K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Based Monsta (MONSTA)

Токеномика Based Monsta (MONSTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Monsta (MONSTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONSTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONSTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONSTA, изучите текущую цену MONSTA!

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