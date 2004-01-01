Токеномика Base Protocol (BASE)

Токеномика Base Protocol (BASE)

Откройте для себя ключевую информацию о Base Protocol (BASE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

Официальный сайт:
https://www.baseprotocol.org/

Токеномика и анализ цен Base Protocol (BASE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Base Protocol (BASE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 157,65K
$ 157,65K$ 157,65K
Общее предложение:
$ 702,44K
$ 702,44K$ 702,44K
Оборотное предложение:
$ 480,68K
$ 480,68K$ 480,68K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 230,38K
$ 230,38K$ 230,38K
Исторический максимум:
$ 35,25
$ 35,25$ 35,25
Исторический минимум:
$ 0,177029
$ 0,177029$ 0,177029
Текущая цена:
$ 0,327921
$ 0,327921$ 0,327921

Токеномика Base Protocol (BASE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Base Protocol (BASE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BASE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BASE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASE, изучите текущую цену BASE!

Прогноз цены BASE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.