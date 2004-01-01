Токеномика Base Protocol (BASE) Откройте для себя ключевую информацию о Base Protocol (BASE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Base Protocol (BASE) Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Официальный сайт: https://www.baseprotocol.org/ Купить BASE сейчас!

Токеномика и анализ цен Base Protocol (BASE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Base Protocol (BASE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,65K $ 157,65K $ 157,65K Общее предложение: $ 702,44K $ 702,44K $ 702,44K Оборотное предложение: $ 480,68K $ 480,68K $ 480,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 230,38K $ 230,38K $ 230,38K Исторический максимум: $ 35,25 $ 35,25 $ 35,25 Исторический минимум: $ 0,177029 $ 0,177029 $ 0,177029 Текущая цена: $ 0,327921 $ 0,327921 $ 0,327921 Узнайте больше о цене Base Protocol (BASE)

Токеномика Base Protocol (BASE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Base Protocol (BASE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASE, изучите текущую цену BASE!

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