Токеномика Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Откройте для себя ключевую информацию о Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Официальный сайт: http://trulyadog.com Купить PAWSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,50K $ 75,50K $ 75,50K Общее предложение: $ 997,79M $ 997,79M $ 997,79M Оборотное предложение: $ 997,79M $ 997,79M $ 997,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,50K $ 75,50K $ 75,50K Исторический максимум: $ 0,00314896 $ 0,00314896 $ 0,00314896 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Токеномика Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAWSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAWSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAWSY, изучите текущую цену PAWSY!

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