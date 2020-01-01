Токеномика Bao Finance V2 (BAO) Откройте для себя ключевую информацию о Bao Finance V2 (BAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Bao Finance V2 (BAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bao Finance V2 (BAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,33K $ 124,33K $ 124,33K Общее предложение: $ 1,41B $ 1,41B $ 1,41B Оборотное предложение: $ 363,30M $ 363,30M $ 363,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 481,18K $ 481,18K $ 481,18K Исторический максимум: $ 63,59 $ 63,59 $ 63,59 Исторический минимум: $ 0,00022083 $ 0,00022083 $ 0,00022083 Текущая цена: $ 0,00034207 $ 0,00034207 $ 0,00034207 Узнайте больше о цене Bao Finance V2 (BAO)

Токеномика Bao Finance V2 (BAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bao Finance V2 (BAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAO, изучите текущую цену BAO!

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