Токеномика BAMBIT (BAMBIT)

Токеномика BAMBIT (BAMBIT)

Откройте для себя ключевую информацию о BAMBIT (BAMBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BAMBIT (BAMBIT)

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products:

NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content.

$BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

Официальный сайт:
https://bambitsol.com/
Whitepaper:
https://docs.bambitsol.com/

Токеномика и анализ цен BAMBIT (BAMBIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAMBIT (BAMBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,84K
$ 27,84K$ 27,84K
Общее предложение:
$ 80,00M
$ 80,00M$ 80,00M
Оборотное предложение:
$ 80,00M
$ 80,00M$ 80,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,84K
$ 27,84K$ 27,84K
Исторический максимум:
$ 0,04255699
$ 0,04255699$ 0,04255699
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00034803
$ 0,00034803$ 0,00034803

Токеномика BAMBIT (BAMBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BAMBIT (BAMBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAMBIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAMBIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAMBIT, изучите текущую цену BAMBIT!

Прогноз цены BAMBIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.