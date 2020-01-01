Токеномика BAMBIT (BAMBIT) Откройте для себя ключевую информацию о BAMBIT (BAMBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BAMBIT (BAMBIT) $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Официальный сайт: https://bambitsol.com/ Whitepaper: https://docs.bambitsol.com/ Купить BAMBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен BAMBIT (BAMBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAMBIT (BAMBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,84K $ 27,84K $ 27,84K Общее предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Оборотное предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,84K $ 27,84K $ 27,84K Исторический максимум: $ 0,04255699 $ 0,04255699 $ 0,04255699 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034803 $ 0,00034803 $ 0,00034803 Узнайте больше о цене BAMBIT (BAMBIT)

Токеномика BAMBIT (BAMBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAMBIT (BAMBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAMBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAMBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAMBIT, изучите текущую цену BAMBIT!

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