Токеномика BAKKT (BAKKT) Откройте для себя ключевую информацию о BAKKT (BAKKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BAKKT (BAKKT) The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. Официальный сайт: https://bakkt.meme Купить BAKKT сейчас!

Токеномика и анализ цен BAKKT (BAKKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAKKT (BAKKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 162,89K $ 162,89K $ 162,89K Общее предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Оборотное предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 162,89K $ 162,89K $ 162,89K Исторический максимум: $ 0,003245 $ 0,003245 $ 0,003245 Исторический минимум: $ 0,0001073 $ 0,0001073 $ 0,0001073 Текущая цена: $ 0,00016273 $ 0,00016273 $ 0,00016273 Узнайте больше о цене BAKKT (BAKKT)

Токеномика BAKKT (BAKKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAKKT (BAKKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAKKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAKKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAKKT, изучите текущую цену BAKKT!

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