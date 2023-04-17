Токеномика BabyPepe (BABYPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о BabyPepe (BABYPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BabyPepe (BABYPEPE) What is the project about? BabyPepe is the baby version of the most well known meme, Pepe. What makes your project unique? BabyPepe is the first babypepe token on eth. History of your project. Fair launched on april 17th, 2023, has been getting massive engagement organically with no heavy marketing. What’s next for your project? Continue to make fun memes, nonstop content. What can your token be used for? Just as a collectable meme for all to enjoy, no plans for utility. Babypepe is a pure meme. Официальный сайт: https://babypepe.org Купить BABYPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен BabyPepe (BABYPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyPepe (BABYPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 4 206,91T $ 4 206,91T $ 4 206,91T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,30K $ 152,30K $ 152,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000036203 $ 0,000000000036203 $ 0,000000000036203 Узнайте больше о цене BabyPepe (BABYPEPE)

Токеномика BabyPepe (BABYPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BabyPepe (BABYPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYPEPE, изучите текущую цену BABYPEPE!

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