Токеномика BABYLONG ($BABYLONG) Откройте для себя ключевую информацию о BABYLONG ($BABYLONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABYLONG ($BABYLONG) $BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency. Официальный сайт: https://babylong.info Купить $BABYLONG сейчас!

Токеномика и анализ цен BABYLONG ($BABYLONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABYLONG ($BABYLONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 89,13K $ 89,13K $ 89,13K Общее предложение: $ 945,35B $ 945,35B $ 945,35B Оборотное предложение: $ 945,35B $ 945,35B $ 945,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,13K $ 89,13K $ 89,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BABYLONG ($BABYLONG)

Токеномика BABYLONG ($BABYLONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABYLONG ($BABYLONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BABYLONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BABYLONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BABYLONG, изучите текущую цену $BABYLONG!

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