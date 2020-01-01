Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD)
Информация о Autonomous Secure Dollar (USSD)
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.
Токеномика и анализ цен Autonomous Secure Dollar (USSD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomous Secure Dollar (USSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Autonomous Secure Dollar (USSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов USSD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов USSD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USSD, изучите текущую цену USSD!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.