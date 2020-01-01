Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD)

Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Autonomous Secure Dollar (USSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Официальный сайт:
https://www.ussd.ai/
Whitepaper:
https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Autonomous Secure Dollar (USSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomous Secure Dollar (USSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 121,60K
$ 121,60K$ 121,60K
Общее предложение:
$ 122,07K
$ 122,07K$ 122,07K
Оборотное предложение:
$ 122,07K
$ 122,07K$ 122,07K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 121,60K
$ 121,60K$ 121,60K
Исторический максимум:
$ 1,092
$ 1,092$ 1,092
Исторический минимум:
$ 0,645416
$ 0,645416$ 0,645416
Текущая цена:
$ 0,996086
$ 0,996086$ 0,996086

Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Autonomous Secure Dollar (USSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USSD, изучите текущую цену USSD!

Прогноз цены USSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.