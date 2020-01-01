Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD) Откройте для себя ключевую информацию о Autonomous Secure Dollar (USSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Официальный сайт: https://www.ussd.ai/ Whitepaper: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Купить USSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Autonomous Secure Dollar (USSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomous Secure Dollar (USSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 121,60K $ 121,60K $ 121,60K Общее предложение: $ 122,07K $ 122,07K $ 122,07K Оборотное предложение: $ 122,07K $ 122,07K $ 122,07K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,60K $ 121,60K $ 121,60K Исторический максимум: $ 1,092 $ 1,092 $ 1,092 Исторический минимум: $ 0,645416 $ 0,645416 $ 0,645416 Текущая цена: $ 0,996086 $ 0,996086 $ 0,996086 Узнайте больше о цене Autonomous Secure Dollar (USSD)

Токеномика Autonomous Secure Dollar (USSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autonomous Secure Dollar (USSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USSD, изучите текущую цену USSD!

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