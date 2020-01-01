Токеномика Automata (ATA) Откройте для себя ключевую информацию о Automata (ATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Automata (ATA) Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Официальный сайт: https://www.ata.network/ Whitepaper: https://docs.ata.network/research/lightpaper Купить ATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Automata (ATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Automata (ATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,70M $ 24,70M $ 24,70M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 587,79M $ 587,79M $ 587,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,03M $ 42,03M $ 42,03M Исторический максимум: $ 2,36 $ 2,36 $ 2,36 Исторический минимум: $ 0,0355274 $ 0,0355274 $ 0,0355274 Текущая цена: $ 0,04204453 $ 0,04204453 $ 0,04204453 Узнайте больше о цене Automata (ATA)

Токеномика Automata (ATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Automata (ATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATA, изучите текущую цену ATA!

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