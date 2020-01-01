Токеномика Automata (ATA)

Токеномика Automata (ATA)

Откройте для себя ключевую информацию о Automata (ATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Automata (ATA)

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Официальный сайт:
https://www.ata.network/
Whitepaper:
https://docs.ata.network/research/lightpaper

Токеномика и анализ цен Automata (ATA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Automata (ATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,70M
$ 24,70M$ 24,70M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 587,79M
$ 587,79M$ 587,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,03M
$ 42,03M$ 42,03M
Исторический максимум:
$ 2,36
$ 2,36$ 2,36
Исторический минимум:
$ 0,0355274
$ 0,0355274$ 0,0355274
Текущая цена:
$ 0,04204453
$ 0,04204453$ 0,04204453

Токеномика Automata (ATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Automata (ATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATA, изучите текущую цену ATA!

Прогноз цены ATA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.