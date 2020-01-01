Токеномика Autobahn Network (TXL) Откройте для себя ключевую информацию о Autobahn Network (TXL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autobahn Network (TXL) The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Официальный сайт: https://www.autobahn.network/ Купить TXL сейчас!

Токеномика и анализ цен Autobahn Network (TXL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autobahn Network (TXL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 286,89K $ 286,89K $ 286,89K Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 127,12M $ 127,12M $ 127,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Исторический максимум: $ 0,812598 $ 0,812598 $ 0,812598 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00225702 $ 0,00225702 $ 0,00225702 Узнайте больше о цене Autobahn Network (TXL)

Токеномика Autobahn Network (TXL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autobahn Network (TXL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TXL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TXL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TXL, изучите текущую цену TXL!

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