Токеномика autism (AUTISM) Откройте для себя ключевую информацию о autism (AUTISM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о autism (AUTISM) Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it. Официальный сайт: https://autismcoinsol.com/ Купить AUTISM сейчас!

Токеномика и анализ цен autism (AUTISM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене autism (AUTISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 569,42K $ 569,42K $ 569,42K Общее предложение: $ 948,98M $ 948,98M $ 948,98M Оборотное предложение: $ 948,98M $ 948,98M $ 948,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 569,42K $ 569,42K $ 569,42K Исторический максимум: $ 0,01759547 $ 0,01759547 $ 0,01759547 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00060004 $ 0,00060004 $ 0,00060004 Узнайте больше о цене autism (AUTISM)

Токеномика autism (AUTISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики autism (AUTISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUTISM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUTISM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTISM, изучите текущую цену AUTISM!

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