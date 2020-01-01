Токеномика Austin Capitals (AUX) Откройте для себя ключевую информацию о Austin Capitals (AUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Официальный сайт: https://austintoken.live/ Купить AUX сейчас!

Токеномика и анализ цен Austin Capitals (AUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Austin Capitals (AUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,48M $ 42,48M $ 42,48M Общее предложение: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M Оборотное предложение: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,48M $ 42,48M $ 42,48M Исторический максимум: $ 4,36 $ 4,36 $ 4,36 Исторический минимум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Текущая цена: $ 4,34 $ 4,34 $ 4,34 Узнайте больше о цене Austin Capitals (AUX)

Токеномика Austin Capitals (AUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Austin Capitals (AUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUX, изучите текущую цену AUX!

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