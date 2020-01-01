Токеномика AUSD (AUSD)

Токеномика AUSD (AUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о AUSD (AUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

Официальный сайт:
https://agora.finance/
Whitepaper:
https://developer.agora.finance/

Токеномика и анализ цен AUSD (AUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AUSD (AUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 130,67M
$ 130,67M$ 130,67M
Общее предложение:
$ 130,74M
$ 130,74M$ 130,74M
Оборотное предложение:
$ 130,74M
$ 130,74M$ 130,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 130,67M
$ 130,67M$ 130,67M
Исторический максимум:
$ 1,022
$ 1,022$ 1,022
Исторический минимум:
$ 0,950515
$ 0,950515$ 0,950515
Текущая цена:
$ 0,999443
$ 0,999443$ 0,999443

Токеномика AUSD (AUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AUSD (AUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUSD, изучите текущую цену AUSD!

Прогноз цены AUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.