Токеномика AUSD (AUSD) Откройте для себя ключевую информацию о AUSD (AUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AUSD (AUSD) AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Официальный сайт: https://agora.finance/ Whitepaper: https://developer.agora.finance/ Купить AUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен AUSD (AUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AUSD (AUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,67M $ 130,67M $ 130,67M Общее предложение: $ 130,74M $ 130,74M $ 130,74M Оборотное предложение: $ 130,74M $ 130,74M $ 130,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 130,67M $ 130,67M $ 130,67M Исторический максимум: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 Исторический минимум: $ 0,950515 $ 0,950515 $ 0,950515 Текущая цена: $ 0,999443 $ 0,999443 $ 0,999443 Узнайте больше о цене AUSD (AUSD)

Токеномика AUSD (AUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AUSD (AUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUSD, изучите текущую цену AUSD!

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