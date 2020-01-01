Токеномика Aurigami (PLY) Откройте для себя ключевую информацию о Aurigami (PLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aurigami (PLY) Aurigami is a decentralised, non-custodial liquidity protocol. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors provide liquidity to the protocol to earn a passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralised fashion. Официальный сайт: https://www.aurigami.finance/ Купить PLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Aurigami (PLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aurigami (PLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,61K $ 95,61K $ 95,61K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,12B $ 4,12B $ 4,12B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 231,95K $ 231,95K $ 231,95K Исторический максимум: $ 0,02534606 $ 0,02534606 $ 0,02534606 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aurigami (PLY)

Токеномика Aurigami (PLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aurigami (PLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLY, изучите текущую цену PLY!

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