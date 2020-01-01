Токеномика ATS COIN (ATSCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о ATS COIN (ATSCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ATS COIN (ATSCOIN) ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Официальный сайт: https://atscoin.io/ Whitepaper: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Купить ATSCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен ATS COIN (ATSCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ATS COIN (ATSCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Исторический максимум: $ 0,01167141 $ 0,01167141 $ 0,01167141 Исторический минимум: $ 0,00811138 $ 0,00811138 $ 0,00811138 Текущая цена: $ 0,0105549 $ 0,0105549 $ 0,0105549 Узнайте больше о цене ATS COIN (ATSCOIN)

Токеномика ATS COIN (ATSCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ATS COIN (ATSCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATSCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATSCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATSCOIN, изучите текущую цену ATSCOIN!

Прогноз цены ATSCOIN Хотите узнать, куда может двигаться ATSCOIN? Наша страница прогноза цены ATSCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ATSCOIN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!