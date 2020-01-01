Токеномика Athena by Virtuals (ATHENA) Откройте для себя ключевую информацию о Athena by Virtuals (ATHENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Официальный сайт: https://0xathena.ai/ Whitepaper: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Купить ATHENA сейчас!

Токеномика и анализ цен Athena by Virtuals (ATHENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Athena by Virtuals (ATHENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 780,90M $ 780,90M $ 780,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Исторический максимум: $ 0,00624125 $ 0,00624125 $ 0,00624125 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00190364 $ 0,00190364 $ 0,00190364 Узнайте больше о цене Athena by Virtuals (ATHENA)

Токеномика Athena by Virtuals (ATHENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Athena by Virtuals (ATHENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATHENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATHENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATHENA, изучите текущую цену ATHENA!

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