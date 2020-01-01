Токеномика ATA by Virtuals (ATA) Откройте для себя ключевую информацию о ATA by Virtuals (ATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ATA by Virtuals (ATA) ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Официальный сайт: https://www.atavirtuals.com Whitepaper: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Купить ATA сейчас!

Токеномика и анализ цен ATA by Virtuals (ATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ATA by Virtuals (ATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 332,54K $ 332,54K $ 332,54K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 350,05K $ 350,05K $ 350,05K Исторический максимум: $ 0,0044467 $ 0,0044467 $ 0,0044467 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035005 $ 0,00035005 $ 0,00035005 Узнайте больше о цене ATA by Virtuals (ATA)

Токеномика ATA by Virtuals (ATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ATA by Virtuals (ATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATA, изучите текущую цену ATA!

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