Токеномика ASX Capital (ASX) Откройте для себя ключевую информацию о ASX Capital (ASX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ASX Capital (ASX) Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Официальный сайт: https://www.asx.capital/ Whitepaper: https://docs.asx.capital/ Купить ASX сейчас!

Токеномика и анализ цен ASX Capital (ASX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ASX Capital (ASX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,27M $ 7,27M $ 7,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,354417 $ 0,354417 $ 0,354417 Исторический минимум: $ 0,142634 $ 0,142634 $ 0,142634 Текущая цена: $ 0,179293 $ 0,179293 $ 0,179293 Узнайте больше о цене ASX Capital (ASX)

Токеномика ASX Capital (ASX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ASX Capital (ASX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASX, изучите текущую цену ASX!

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