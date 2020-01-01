Токеномика Asia Coin (ASIA) Откройте для себя ключевую информацию о Asia Coin (ASIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asia Coin (ASIA) Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Официальный сайт: https://www.asiax.live Купить ASIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Asia Coin (ASIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asia Coin (ASIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,32M $ 5,32M $ 5,32M Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,03091888 $ 0,03091888 $ 0,03091888 Текущая цена: $ 0,053176 $ 0,053176 $ 0,053176 Узнайте больше о цене Asia Coin (ASIA)

Токеномика Asia Coin (ASIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asia Coin (ASIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASIA, изучите текущую цену ASIA!

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