Токеномика ARMOR (ARMOR) Откройте для себя ключевую информацию о ARMOR (ARMOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ARMOR (ARMOR) Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Официальный сайт: https://armor.fi Купить ARMOR сейчас!

Токеномика и анализ цен ARMOR (ARMOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARMOR (ARMOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,01K $ 74,01K $ 74,01K Общее предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Оборотное предложение: $ 237,39M $ 237,39M $ 237,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 233,81K $ 233,81K $ 233,81K Исторический максимум: $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031174 $ 0,00031174 $ 0,00031174 Узнайте больше о цене ARMOR (ARMOR)

Токеномика ARMOR (ARMOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARMOR (ARMOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARMOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARMOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARMOR, изучите текущую цену ARMOR!

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