Токеномика Arkreen Token (AKRE)

Токеномика Arkreen Token (AKRE)

Откройте для себя ключевую информацию о Arkreen Token (AKRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

Официальный сайт:
https://arkreen.com/
Whitepaper:
https://docs.arkreen.com/

Токеномика и анализ цен Arkreen Token (AKRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkreen Token (AKRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 637,07K
$ 637,07K$ 637,07K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,77B
$ 5,77B$ 5,77B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Исторический максимум:
$ 0,0114795
$ 0,0114795$ 0,0114795
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011043
$ 0,00011043$ 0,00011043

Токеномика Arkreen Token (AKRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arkreen Token (AKRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AKRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AKRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKRE, изучите текущую цену AKRE!

Прогноз цены AKRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.