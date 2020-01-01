Токеномика Arkreen Token (AKRE) Откройте для себя ключевую информацию о Arkreen Token (AKRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arkreen Token (AKRE) Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Официальный сайт: https://arkreen.com/ Whitepaper: https://docs.arkreen.com/ Купить AKRE сейчас!

Токеномика и анализ цен Arkreen Token (AKRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkreen Token (AKRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 637,07K $ 637,07K $ 637,07K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,77B $ 5,77B $ 5,77B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Исторический максимум: $ 0,0114795 $ 0,0114795 $ 0,0114795 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011043 $ 0,00011043 $ 0,00011043 Узнайте больше о цене Arkreen Token (AKRE)

Токеномика Arkreen Token (AKRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arkreen Token (AKRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKRE, изучите текущую цену AKRE!

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