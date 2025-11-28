Что такое ARCHAI

Токеномика ArchAI (ARCHAI) Откройте для себя ключевую информацию о ArchAI (ARCHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ArchAI (ARCHAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArchAI (ARCHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 686,16K Общее предложение: $ 822,69M Оборотное предложение: $ 407,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,39M Исторический максимум: $ 0,00836712 Исторический минимум: $ 0,00156581 Текущая цена: $ 0,00166103

Информация о ArchAI (ARCHAI) Официальный сайт: https://thearch.ai/

Токеномика ArchAI (ARCHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ArchAI (ARCHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARCHAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARCHAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Прогноз цены ARCHAI Хотите узнать, куда может двигаться ARCHAI? Наша страница прогноза цены ARCHAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

