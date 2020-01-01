Токеномика Arcadia (AAA)

Токеномика Arcadia (AAA)

Откройте для себя ключевую информацию о Arcadia (AAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.

Through user-owned accounts, it provides:

  • One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.
  • Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.
  • One-click sophisticated yield generating strategies.
  • Built-in margin for liquidity pairs of established assets.
  • An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Официальный сайт:
https://arcadia.finance

Токеномика и анализ цен Arcadia (AAA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcadia (AAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 12,48M
$ 12,48M$ 12,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,56M
$ 22,56M$ 22,56M
Исторический максимум:
$ 1,045
$ 1,045$ 1,045
Исторический минимум:
$ 0,03513348
$ 0,03513348$ 0,03513348
Текущая цена:
$ 0,225599
$ 0,225599$ 0,225599

Токеномика Arcadia (AAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arcadia (AAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AAA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AAA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAA, изучите текущую цену AAA!

Прогноз цены AAA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.