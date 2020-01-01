Токеномика Arcadia (AAA) Откройте для себя ключевую информацию о Arcadia (AAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arcadia (AAA) Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries. Официальный сайт: https://arcadia.finance Купить AAA сейчас!

Токеномика и анализ цен Arcadia (AAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcadia (AAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 12,48M $ 12,48M $ 12,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,56M $ 22,56M $ 22,56M Исторический максимум: $ 1,045 $ 1,045 $ 1,045 Исторический минимум: $ 0,03513348 $ 0,03513348 $ 0,03513348 Текущая цена: $ 0,225599 $ 0,225599 $ 0,225599 Узнайте больше о цене Arcadia (AAA)

Токеномика Arcadia (AAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arcadia (AAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAA, изучите текущую цену AAA!

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