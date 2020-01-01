Токеномика Araracoin (ARARA) Откройте для себя ключевую информацию о Araracoin (ARARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Araracoin (ARARA) Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Официальный сайт: https://www.araracoin.org Whitepaper: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Купить ARARA сейчас!

Токеномика и анализ цен Araracoin (ARARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Araracoin (ARARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M Общее предложение: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Оборотное предложение: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50.34M $ 50.34M $ 50.34M Исторический максимум: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00050338 $ 0.00050338 $ 0.00050338 Узнайте больше о цене Araracoin (ARARA)

Токеномика Araracoin (ARARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Araracoin (ARARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARARA, изучите текущую цену ARARA!

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