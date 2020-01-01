Токеномика Araracoin (ARARA)

Токеномика Araracoin (ARARA)

Откройте для себя ключевую информацию о Araracoin (ARARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

Официальный сайт:
https://www.araracoin.org
Whitepaper:
https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf

Токеномика и анализ цен Araracoin (ARARA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Araracoin (ARARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18.25M
$ 18.25M$ 18.25M
Общее предложение:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Оборотное предложение:
$ 36.25B
$ 36.25B$ 36.25B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M
Исторический максимум:
$ 0.00107827
$ 0.00107827$ 0.00107827
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00050338
$ 0.00050338$ 0.00050338

Токеномика Araracoin (ARARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Araracoin (ARARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARARA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARARA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARARA, изучите текущую цену ARARA!

Прогноз цены ARARA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.