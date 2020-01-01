Токеномика Apricot (APRT) Откройте для себя ключевую информацию о Apricot (APRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apricot (APRT) "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" Официальный сайт: https://apricot.one Купить APRT сейчас!

Токеномика и анализ цен Apricot (APRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apricot (APRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,74K $ 21,74K $ 21,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 164,50M $ 164,50M $ 164,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,15K $ 132,15K $ 132,15K Исторический максимум: $ 0,334352 $ 0,334352 $ 0,334352 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013215 $ 0,00013215 $ 0,00013215 Узнайте больше о цене Apricot (APRT)

Токеномика Apricot (APRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apricot (APRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APRT, изучите текущую цену APRT!

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