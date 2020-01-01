Токеномика Anti Rug Agent (ANTIRUG) Откройте для себя ключевую информацию о Anti Rug Agent (ANTIRUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Официальный сайт: https://www.antirugagent.com/ Купить ANTIRUG сейчас!

Токеномика и анализ цен Anti Rug Agent (ANTIRUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Anti Rug Agent (ANTIRUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 693,15K $ 693,15K $ 693,15K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 693,15K $ 693,15K $ 693,15K Исторический максимум: $ 0,01352923 $ 0,01352923 $ 0,01352923 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00069306 $ 0,00069306 $ 0,00069306 Узнайте больше о цене Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Токеномика Anti Rug Agent (ANTIRUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Anti Rug Agent (ANTIRUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANTIRUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANTIRUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTIRUG, изучите текущую цену ANTIRUG!

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