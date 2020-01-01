Токеномика Antara Token (ANTT) Откройте для себя ключевую информацию о Antara Token (ANTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Antara Token (ANTT) Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Официальный сайт: https://antaragame.io/ Whitepaper: https://antaragame.io/whitepaper.pdf Купить ANTT сейчас!

Токеномика и анализ цен Antara Token (ANTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Antara Token (ANTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,11K $ 67,11K $ 67,11K Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 58,23M $ 58,23M $ 58,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 138,29K $ 138,29K $ 138,29K Исторический максимум: $ 0,625249 $ 0,625249 $ 0,625249 Исторический минимум: $ 0,00047222 $ 0,00047222 $ 0,00047222 Текущая цена: $ 0,00115765 $ 0,00115765 $ 0,00115765 Узнайте больше о цене Antara Token (ANTT)

Токеномика Antara Token (ANTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Antara Token (ANTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTT, изучите текущую цену ANTT!

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