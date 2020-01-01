Токеномика Andyman (ANDYMAN)

Токеномика Andyman (ANDYMAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Andyman (ANDYMAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Andyman (ANDYMAN)

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

Официальный сайт:
https://andymancto.com

Токеномика и анализ цен Andyman (ANDYMAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Andyman (ANDYMAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 411,39K
$ 411,39K$ 411,39K
Общее предложение:
$ 963,47M
$ 963,47M$ 963,47M
Оборотное предложение:
$ 963,47M
$ 963,47M$ 963,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 411,39K
$ 411,39K$ 411,39K
Исторический максимум:
$ 0,00372507
$ 0,00372507$ 0,00372507
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00042629
$ 0,00042629$ 0,00042629

Токеномика Andyman (ANDYMAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Andyman (ANDYMAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANDYMAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANDYMAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANDYMAN, изучите текущую цену ANDYMAN!

Прогноз цены ANDYMAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.