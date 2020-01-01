Токеномика Andyman (ANDYMAN) Откройте для себя ключевую информацию о Andyman (ANDYMAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Andyman (ANDYMAN) $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Официальный сайт: https://andymancto.com Купить ANDYMAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Andyman (ANDYMAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Andyman (ANDYMAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 411,39K $ 411,39K $ 411,39K Общее предложение: $ 963,47M $ 963,47M $ 963,47M Оборотное предложение: $ 963,47M $ 963,47M $ 963,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 411,39K $ 411,39K $ 411,39K Исторический максимум: $ 0,00372507 $ 0,00372507 $ 0,00372507 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00042629 $ 0,00042629 $ 0,00042629 Узнайте больше о цене Andyman (ANDYMAN)

Токеномика Andyman (ANDYMAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Andyman (ANDYMAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANDYMAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANDYMAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANDYMAN, изучите текущую цену ANDYMAN!

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