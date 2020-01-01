Токеномика AndreyWTR (WTR) Откройте для себя ключевую информацию о AndreyWTR (WTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AndreyWTR (WTR) A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed. Официальный сайт: https://andreywtr.com Whitepaper: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf Купить WTR сейчас!

Токеномика и анализ цен AndreyWTR (WTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AndreyWTR (WTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 911,94K $ 911,94K $ 911,94K Общее предложение: $ 948,56M $ 948,56M $ 948,56M Оборотное предложение: $ 948,56M $ 948,56M $ 948,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 911,94K $ 911,94K $ 911,94K Исторический максимум: $ 0,00177748 $ 0,00177748 $ 0,00177748 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00096074 $ 0,00096074 $ 0,00096074 Узнайте больше о цене AndreyWTR (WTR)

Токеномика AndreyWTR (WTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AndreyWTR (WTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTR, изучите текущую цену WTR!

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