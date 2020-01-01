Токеномика AndreyWTR (WTR)

Токеномика AndreyWTR (WTR)

Откройте для себя ключевую информацию о AndreyWTR (WTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AndreyWTR (WTR)

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

Официальный сайт:
https://andreywtr.com
Whitepaper:
https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf

Токеномика и анализ цен AndreyWTR (WTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AndreyWTR (WTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 911,94K
$ 911,94K$ 911,94K
Общее предложение:
$ 948,56M
$ 948,56M$ 948,56M
Оборотное предложение:
$ 948,56M
$ 948,56M$ 948,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 911,94K
$ 911,94K$ 911,94K
Исторический максимум:
$ 0,00177748
$ 0,00177748$ 0,00177748
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00096074
$ 0,00096074$ 0,00096074

Токеномика AndreyWTR (WTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AndreyWTR (WTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTR, изучите текущую цену WTR!

Прогноз цены WTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.