Токеномика Ampleforth (AMPL)

Токеномика Ampleforth (AMPL)

Откройте для себя ключевую информацию о Ampleforth (AMPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ampleforth (AMPL)

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money.

The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

Официальный сайт:
https://www.ampleforth.org/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Токеномика и анализ цен Ampleforth (AMPL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ampleforth (AMPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,45M
$ 34,45M$ 34,45M
Общее предложение:
$ 30,18M
$ 30,18M$ 30,18M
Оборотное предложение:
$ 27,99M
$ 27,99M$ 27,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,15M
$ 37,15M$ 37,15M
Исторический максимум:
$ 4,07
$ 4,07$ 4,07
Исторический минимум:
$ 0,155869
$ 0,155869$ 0,155869
Текущая цена:
$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

Токеномика Ampleforth (AMPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ampleforth (AMPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMPL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMPL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPL, изучите текущую цену AMPL!

Прогноз цены AMPL

Хотите узнать, куда может двигаться AMPL? Наша страница прогноза цены AMPL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.