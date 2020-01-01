Токеномика Ampleforth (AMPL) Откройте для себя ключевую информацию о Ampleforth (AMPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ampleforth (AMPL) Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Официальный сайт: https://www.ampleforth.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Купить AMPL сейчас!

Токеномика и анализ цен Ampleforth (AMPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ampleforth (AMPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,45M $ 34,45M $ 34,45M Общее предложение: $ 30,18M $ 30,18M $ 30,18M Оборотное предложение: $ 27,99M $ 27,99M $ 27,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,15M $ 37,15M $ 37,15M Исторический максимум: $ 4,07 $ 4,07 $ 4,07 Исторический минимум: $ 0,155869 $ 0,155869 $ 0,155869 Текущая цена: $ 1,23 $ 1,23 $ 1,23 Узнайте больше о цене Ampleforth (AMPL)

Токеномика Ampleforth (AMPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ampleforth (AMPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPL, изучите текущую цену AMPL!

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