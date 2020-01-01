Токеномика Ample (AMPD) Откройте для себя ключевую информацию о Ample (AMPD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ample (AMPD) Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards. Официальный сайт: https://ampleprotocol.xyz Whitepaper: https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper Купить AMPD сейчас!

Токеномика и анализ цен Ample (AMPD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ample (AMPD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 496,33K $ 496,33K $ 496,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 947,73M $ 947,73M $ 947,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 523,70K $ 523,70K $ 523,70K Исторический максимум: $ 0,0009777 $ 0,0009777 $ 0,0009777 Исторический минимум: $ 0,00022077 $ 0,00022077 $ 0,00022077 Текущая цена: $ 0,00052409 $ 0,00052409 $ 0,00052409 Узнайте больше о цене Ample (AMPD)

Токеномика Ample (AMPD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ample (AMPD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMPD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMPD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPD, изучите текущую цену AMPD!

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