Токеномика Ample (AMPD)

Токеномика Ample (AMPD)

Откройте для себя ключевую информацию о Ample (AMPD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ample (AMPD)

Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.

Официальный сайт:
https://ampleprotocol.xyz
Whitepaper:
https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper

Токеномика и анализ цен Ample (AMPD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ample (AMPD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 496,33K
$ 496,33K$ 496,33K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 947,73M
$ 947,73M$ 947,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 523,70K
$ 523,70K$ 523,70K
Исторический максимум:
$ 0,0009777
$ 0,0009777$ 0,0009777
Исторический минимум:
$ 0,00022077
$ 0,00022077$ 0,00022077
Текущая цена:
$ 0,00052409
$ 0,00052409$ 0,00052409

Токеномика Ample (AMPD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ample (AMPD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMPD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMPD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPD, изучите текущую цену AMPD!

Прогноз цены AMPD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.